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Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

Son dakika haberine göre Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı. Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için son olarak TBMM'den onay alması gerekiyor.

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