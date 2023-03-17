ABD'den Türkiye'nin Finlandiya kararına yönelik açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

"İSVEÇ'İN DE ONAYLANMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye'nin, İsveç'in de NATO'ya katılımını onaylamasını istediklerini belirten Sullivan, ayrıca Macaristan'ı da hem Finlandiya hem de İsveç için onay sürecini gecikmeden tamamlamaya davet etti.