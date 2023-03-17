17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD'den Türkiye'nin Finlandiya kararına yönelik açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

ABD'den Türkiye'nin Finlandiya kararına yönelik açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2023
ABONE OL
ABD’den Türkiye’nin Finlandiya kararına yönelik açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle karşıladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Sullivan, "ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye göndereceğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

"İSVEÇ'İN DE ONAYLANMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye'nin, İsveç'in de NATO'ya katılımını onaylamasını istediklerini belirten Sullivan, ayrıca Macaristan'ı da hem Finlandiya hem de İsveç için onay sürecini gecikmeden tamamlamaya davet etti.

Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine katkı yapacak güçlü ortaklar olduğuna işaret ederek, "ABD, her iki ülkenin de bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor." ifadesine yer verdi.

Ankara’da ’NATO’ zirvesi! Başkan Erdoğan resmen duyurdu
NATO’dan Finlandiya kararına ilk tepki

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA