Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

DAİMİ ORTAK MEKANİZMA

Taahhütlerin hayata geçirilmesini takip için üçlü mutabakat kapsamında 3 ülke arasında Daimi Ortak Mekanizma kurulduğunu ifade eden Akçapar, bugüne kadar üç kez toplanan mekanizmanın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinden sonra da faaliyetlerini sürdürmesi hususunda tüm tarafların mutabık kaldığını bildirdi.

Akçapar, "Finlandiya, bu sürecin başından itibaren ülkemizin hassasiyet ve beklentilerini karşılamada daha hazırlıklı ve kararlıydı." dedi.