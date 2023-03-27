Netanyahu'dan geri adım! Protestolar sonrası yargı düzenlemesi ertelendi
İsrail Başbakanı Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ulusa sesleniş konuşmasında, protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunun ikinci ve üçüncü okumalarının bir sonraki meclis oturumuna ertelendiğini açıkladı.
İsrail'de dün tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alan Başbakan Binyamin Netanyahu, ülke genelinde protestoların patlak vermesinin ardından ulusa seslendi. Netanyahu, İsrail toplumunda artan gerilimlerin ve bunları çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu ifade ederek, İsrail'i parçalayan aşırılık yanlısı bir azınlık olduğunu belirtti. İsrail'i parçalamak gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yedek kuvvetlerinde hizmet vermeyi reddedenlerin buna son vermesi çağrısında bulundu. Netanyahu, "İsrail devleti, orduya hizmet etmeyi reddedenlerle devam edemez. Reddetmek, ülkemizin sonu demektir" dedi.
Netanyahu, "diyaloğu sağlamak" ve "iç savaşı" engellemek amacıyla tartışmalı yargı reformunun ikinci ve üçüncü okumalarının bir sonraki meclis oturumuna ertelendiğini açıklayarak, destekçilerinin "çoğunun" yargı reformunu desteklediğini ve meclisten bir şekilde geçeceğini de sözlerine ekledi.
AŞIRI SAĞCI BEN GVİR'E "ULUSAL MUHAFIZ BİRİMİ" SÖZÜ
Netanyahu'nun ulusa sesleniş konuşmasından önce hükümetinin koalisyon ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) tarafından yapılan açıklamada, yargı reformu ile ilgili görüşmelerin gelecek ayki Hamursuz Bayramı tatilinden sonraki meclis oturumuna kadar askıya alındığı ifade edilerek, "reformun diyalog yoluyla meclisten geçirilmesi" için bir sonraki oturumda yeniden meclise sunulacağı aktarılmıştı.
İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Ben Gvir'in yargı reformu ile ilgili görüşmelerin askıya alınmasını destekleyeceği ve karşılığında Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolünde bir "ulusal muhafız birimi" kurulacağı belirtilmişti.
İsrail meclisindeki bir sonraki yasama dönemi 30 Nisan-30 Temmuz tarihleri arasında olacak.
TEPKİ ÇEKEN YARGI REFORMU
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti.
SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Haftalardır devam eden eylemlerde protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerilim, Savunma Bakanı Gallant'ın Başbakan Netanyahu tarafından görevden alınmasıyla had safhaya ulaştı. İsrail sokakları savaş alanına döndü.
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