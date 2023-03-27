Netanyahu’dan geri adım! Protestolar sonrası yargı düzenlemesi ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ulusa sesleniş konuşmasında, protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunun ikinci ve üçüncü okumalarının bir sonraki meclis oturumuna ertelendiğini açıkladı.



İsrail'de dün tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alan Başbakan Binyamin Netanyahu, ülke genelinde protestoların patlak vermesinin ardından ulusa seslendi. Netanyahu, İsrail toplumunda artan gerilimlerin ve bunları çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu ifade ederek, İsrail'i parçalayan aşırılık yanlısı bir azınlık olduğunu belirtti. İsrail'i parçalamak gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yedek kuvvetlerinde hizmet vermeyi reddedenlerin buna son vermesi çağrısında bulundu. Netanyahu, "İsrail devleti, orduya hizmet etmeyi reddedenlerle devam edemez. Reddetmek, ülkemizin sonu demektir" dedi.