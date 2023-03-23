ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Türkiye için F-16 açıklaması
Türkiye'ye F-35'ler konusunda engel olan ve F-16'lar için ise oyalama taktiği uygulayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO için önemli olduğunu belirtti. Ancak ABD'nin bu ikiyüzlü tutumuna boyun eğmeyen Türkiye, Başkan Erdoğan önderliğinde ayaklarındaki prangaları tek tek kırarak yerli ve milli savunma sistemlerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda Bayraktar KIZILELMA, Milli Muharip Uçak (MMU) ve Hürjet bunun en somut göstergesi olarak göze çarpmakta.
Program ortağı olduğu ve parasını ödediği F-35'ler hususunda Türkiye'ye "S-400'lerden vazgeçin" söylemini geliştiren ABD, şimdi de F-16'lar konusunda zamana oynuyor.
ABD'YE F-16 SORUSU
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.
"TÜRKİYE F-16'LARI ALMALI"
Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN AÇIKLAMASI
Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, "Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz."
TÜRKİYE KENDİ İHA'LARINI VE SAVAŞ UÇAKLARINI ÜRETİYOR
Ancak ABD'nin bu ikiyüzlü tutumuna boyun eğmeyen Türkiye, Başkan Erdoğan önderliğinde ayaklarındaki prangaları tek tek kırarak yerli ve milli savunma sistemlerini hayata geçiriyor.
Bayraktar İHA, TİHA ve SİHA'lar ile ilk anahtarı açan Türkiye, ikinci aşamada Bayraktar KIZILELMA'yı gökyüzü ile buluşturdu.
Diğer yandan bu ay içerisinde Milli Muharip Uçak (MMU) ve Hürjet'i sahneye çıkaran savunma sanayiimiz, dışa bağımlılığı sıfıra indirme konusunda kararlı duruşunu bir kez daha gösterdi.
HÜRJET VE ATAK-2 UÇMAYA HAZIRLANIYOR
Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen havacılık projeleri Hürjet ve Atak-2'de, ilk uçuşlara hazırlanılıyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, en önemli unsurun insan kaynağı olduğunu belirterek, 6 bin olan mühendis sayısını 1000 ilaveyle 7 bine çıkaracaklarını söyledi.
Kotil'in, şirketin gündemindeki projelere ilişkin verdiği bilgilere göre, Hürjet, taksi yaparak ilk uçuşuna hazırlanıyor.
Atak-2 helikopterine transmisyon bağlandı, motorun bağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Jet motorlu, düşük radar görünümüne sahip Anka-3, taksi yapıyor. Jandarmanın kullanımına sunulacak 3 Gökbey helikopteri için de teslimat hazırlığı yapılıyor.
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