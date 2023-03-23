Milli Muharip Uçak piste çıktı! Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı dengeleri nasıl değiştirecek?

Bunun haricinde bir de stratejik seviye vardır. Milli Muharip Uçak'ı stratejik seviye üstünlük sağlayan bir araçtır. Özellikle hava savunma ve hava taarruz sistemleri ile birlikte Bu anlamda stratejik üstünlük sağlamak için olmazsa olmaz harp araç gerecidir. Milli siyaset ve stratejinin en önemli aygıtlarından bir tanesi Bugünlerde F-16 ve F35 meselelerini konuşuyoruz. İşte ayağımızda bir pranga olunca siyasetiniz de ona göre şekilleniyor. Milli siyaset ve strateji uygulayabilmek için geleceğinizi kendi milli silah harp araç ve gereçlerine dayandırmak zorundasınız. Yapmazsanız milli siyaset ve strateji üretmezsiniz. Bir yol kazası olmazsa 10 sene için Türkiye başka bir yere gelecek.

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