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AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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AB’den Rusya’ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırlanan 11'inci paketin yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasını önleyecek yeni unsurlar içereceğini söyledi.

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