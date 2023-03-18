Hangardan çıktı! İşte Milli Muharip uçaktan ilk görüntüler...

Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti, Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme, otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.