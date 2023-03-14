Avrupa’da kriz her geçen gün büyüyor! Yine grevdeler
Avrupa'da grev dalgası büyürken hemen hemen her gün bir sektör iş bırakıyor. Almanya’nın Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda çalışan güvenlik personeli, hafta sonu ve tatil günlerinde ödenen ek ücretlere artış yapılması talebiyle Verdi Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eyleminde bulunmuştu. Bugün Almanya’da hastanelerdeki kamu çalışanları ücretlerinin artırılması talebiyle 2 günlük grev başlattı. Verdi Sendikası'ndan Gisela Neunhöffer, “Almanya’da da enflasyonun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden taleplerimiz oldu. İşverenlerin kötü bir teklif sunmalarından ötürü çalışanlar çok kızgın." dedi.
Verdi Sendikası'na bağlı kamu çalışanları, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Almanya'nın birçok eyaletinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Charite, Vivantes ve Yahudi hastanelerinde greve giden personel, CCG Salonu'nda toplandı. Burada ülkenin çeşitli kentlerinde greve çıkan hastanelerdeki kamu çalışanlarıyla çevrim içi bağlantı gerçekleştirildi ve karşılıklı destek mesajları verildi.
"İŞVERENLER 2 YIL İÇİN YÜZDE 5 ÜCRET ARTIŞI TEKLİF EDİYOR, BU ÇOK AZ"
Verdi Sendikası'ndan Gisela Neunhöffer, bugün Berlin'de 1000'in üzerinde hastane çalışanının grev yaptığını belirterek, "Almanya genelinde de binlerce çalışan greve çıktı. Burada diğer hastanelerde çalışanlarla canlı bağlantı yapıldı. Salonların ve gösteriler yapılan meydanların dolu olduğu görüldü." ifadesini kullandı.
İşverenlerin toplu sözleşme görüşmelerinde çok kötü teklif yaptıklarını söyleyen Neunhöffer, "İşverenler 2 yıl için sadece yüzde 5 ücret artışı teklif ediyor, bu çok az. Almanya'da da enflasyonun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden taleplerimiz oldu. İşverenlerin kötü bir teklif sunmalarından ötürü çalışanlar çok kızgın." diye konuştu. Hastane çalışanları, yarın da söz konusu uyarı grevini sürdürecek.
SENDİKA, İŞVERENLER ÜZERİNE BASKIYI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR
Kamu şirketlerinde 2,5 milyon çalışan için yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı talep eden Verdi Sendikası, 27-29 Mart'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yapılan bu uyarı grevleriyle işverenler üzerine baskıyı artırmayı hedefliyor.
Sendikanın çağrısıyla dün de 4 havalimanında yer ve güvenlik personeli grev yapmış ve yüzlerce uçuş iptal edilmişti.
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