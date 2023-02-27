Avrupa’da grev büyüyor! Portekiz’de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı

Grevlerin şehirler arası olanlar dışında banliyö seferlerini de etkilediği, başkent Lizbon ile Porto gibi büyük şehirlerde sorunların daha da büyük olduğu belirtildi.

Demir yolu işçilerinin bağlı olduğu sendikalardan SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE ve Sinafe 27 Şubat-1 Mart, SNTSF ise 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde greve gitme kararı almıştı.