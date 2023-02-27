Avrupa'da grev büyüyor! Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
Avrupa'da maaş krizi nedeniyle başlayan grevler her geçen gün büyüyor. Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerin ardından Portekiz'de de iş bırakmalar başladı. Portekiz'de çalışanların grevi nedeniyle tren seferlerinin yarıdan fazlası iptal edildi.
Portekiz'de maaş artışı taleplerinde anlaşma sağlayamayan demir yolu çalışanları, 2 Mart Perşembe gününe kadar sürecek greve başladı, bu nedenle tren seferlerinin yarısından fazlası iptal edildi.
Portekiz demir yolu şirketi Comboios de Portugal (CP), grevden dolayı "çok ciddi sorunlar" yaşandığını, sadece 00.00 ile 08.00 saatleri arasında programlı olan ülke genelindeki 249 tren seferinden 143'ünün (yüzde 57,4) iptal edildiğini duyurdu.
Grevlerin şehirler arası olanlar dışında banliyö seferlerini de etkilediği, başkent Lizbon ile Porto gibi büyük şehirlerde sorunların daha da büyük olduğu belirtildi.
Demir yolu işçilerinin bağlı olduğu sendikalardan SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE ve Sinafe 27 Şubat-1 Mart, SNTSF ise 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde greve gitme kararı almıştı.
Portekiz basınında yer alan haberlerde, ülke genelinde günlük 113 bin kişinin işe giderken, 47 bin öğrencinin de okula gitmek için tren kullandığını, grevlerin günlük yaşamı felç ettiği kaydedildi.
Ülkede günlük tren seferlerinin toplam sayısı 550'yi geçerken grevden dolayı sadece yüzde 25'lik asgari hizmet garanti ediliyor.
Portekiz'de maaş artışında anlaşma sağlayamayan demir yolu işçilerinin grevi belirli aralıklarla bir yıla yakın süredir devam ediyor.
AVRUPA'DA KRİZ BÜYÜYOR
Avrupa, Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında bir türlü toparlayamıyor. Önce gaz krizi arkasından yüksek enflasyonla boğuşan Avrupalılar, hayat maliyetleri karşısında eriyen maaşlarına istedikleri zam yapılmayınca sokaklara dökülüyor. Her gün şehirler büyük grevlere sahne oluyor. Günlük hayatı felç eden grevlerin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Avrupa'daki grev dalgası 13 yıl önce orman yangını gibi Arap dünyasına yayılan isyanları hatırlatıyor.
FRANSA'DA BAŞLANGIÇ YAPTILAR
Fransa'da önceki gün polise göre bir milyon, sendikalara göre 2 milyondan fazla kişi sokağa dökülerek, emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı öngören yasayı protesto etti. Grevler Fransa'da tren hizmetlerini, uçuşları, okulları ve işyerlerini aksattı. Rafinerilerde yakıt sevkiyatı askıya alındı. En büyük sekiz sendika, 31 Ocak'ta yeniden eylem çağrısı yaptı.
ALMANYA'DA POSTACILAR GREVDE
Almanya'da bu yıl çeşitli sektörlerde çalışan 11 milyona yakın işçi için sözleşme görüşmeleri gündemde. İlk tur Deutsche Post AG'de başladı. Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver. di) grev kararı aldı. Deutsche Post ve DHL'de çalışanlar yüksek ücret için iş bıraktı.
İSPANYA'DA SAĞLIKÇILAR İSYANDA
Doktorlar, az personel ve düşük maaş nedeniyle grev yapıyor. Madrid'de birinci basamak doktorları 12 Ocak'tan beri süresiz grevde. Sağlık çalışanları 25-26 Ocak'ta Katalonya'da, 26-27 Ocak'ta Extremadura'da grev yapacak.
İNGİLTERE'DE SIRA ÖĞRETMENLERDE
İngıltere'de hemşireler maaş anlaşmazlığı nedeniyle 106 yıl sonra aralık ayında 48 saatlik grev yaptı.
Grevdeki sağlık çalışanlarına yüzlerce vatandaş da destek verdi. Hemşirelerin ardından öğretmenler de greve hazırlanıyor. İngiltere ve Galler'deki öğretmenler maaş için greve gidecek, bu da bazı okulların şubat ve mart aylarında geçici olarak kapanabileceği anlamına geliyor. Ambulans çalışanlarının da şubat ve mart aylarında bir dizi greve gideceği açıklandı. Üniversite akademik personeli 1 Şubat'ta, tren makinistleri 1 ve 3 Şubat'ta iş bırakacak.
YUNANİSTAN'DA BELEDİYE İŞÇİLERİ AYAKLANDI
Yunan belediye işçileri, meslektaşlarının ölümünden sonra güvensiz çalışmaya son vermek için greve gitti. İş durdurma 8 Ocak'ta Xylokastro belediyesinde bir çöp kamyonunda çalışırken ölen işçi haberiyle alevlendi. Atina'da Attika Yerel Yönetimler İşçi Sendikası, Bağımsız İş Teftiş Kurumu'nun ofislerini işgal ederek binanın önüne dev bir pankart astı. Aktivistlere göre, belediyelerde son yıllarda birçok ölüm oldu.
İTALYA'DA İSTASYONLAR GREVE GİDİYOR
İtalya'da benzin dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika (Faib, Fegica ve Figisc), yaptıkları ortak açıklamada, greve gitme kararı aldıklarını duyurdu. 25-26 Ocak'ta ülke genelinde benzin istasyonlarında grev yapacaklarını açıkladılar. Sabah'ta yer alan habere göre, Portekizli öğretmenler ücret ve iş yükü konusunda greve gitmişti. Hollanda'da bölgesel taşımacılık işçileri maaş için grev yapmıştı. İskoçya'daki öğretmenler, 6 Şubat Pazartesi gününe kadar iş bırakıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni kayıt tarihleri uzatıldı mı, değişti mi?
- İzmir deprem risk haritası 2023 | İzmir'de deprem bekleniyor mu, kaç şiddetinde? Fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?
- Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 81 ilde 2023 bekçi alımları ne zaman yapılacak?
- ALES başvurusu için son günler! 2023 ALES/1 ne zaman, ertelenecek mi? ÖSYM BAŞVURU EKRANI
- DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1.273 personel alımı sonuçları hangi tarihte belli olur?
- Cerrahpaşa taşınıyor mu, nereye taşınacak? Son dakika Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kapatıldı mı?
- DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?
- İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...
- Mersin'de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu? Hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!
- IQ'su en yüksek 5 BURÇ AÇIKLANDI! Dahi olabileceğinizin kanıtını gösteren 2 ÖZELLİK! İşte sıralaması
- Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Şubat PUAN DURUMU
- EYT için KRİTİK 5 FORMÜL! Değişiklik olacak mı? SSK-BAĞ-KUR’a 3600-5400 günle KISMİ emeklilik yolu!