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ABD'de Şubat 2023 dönemi enflasyon oranı belli oldu! Küresel piyasalar merakla bekliyordu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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ABD’de Şubat 2023 dönemi enflasyon oranı belli oldu! Küresel piyasalar merakla bekliyordu

Son dakika haberine göre bankacılık kriziyle karşı karşıya olan ABD'de Şubat 2023 dönemine ilişkin enflasyon verileri belli oldu. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre şubatta enflasyon yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi.

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