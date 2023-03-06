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Ürdün Türkiye'ye uçakla 11 ton yardım malzemesi gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Ürdün Türkiye’ye uçakla 11 ton yardım malzemesi gönderdi

Kahramanmaraş merkezli 2 depremle asrın felaketini yaşayan Türkiye'ye yardımlar devam ediyor. Ürdün, 11 ton yardım malzemesi taşıyan bir uçağı Türkiye'ye gönderdi.

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