Rusya'dan flaş sabotaj saldırısı açıklaması! Bryansk bölgesinde can kaybı var
Rusya-Ukrayna savaşında bölge bölge çatışmalar devam ediyor. Rusya'nin Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna'ya ait sabotaj grubunun saldırısına uğradıklarını açıkladı.
Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukrayna'ya ait sabotaj grubunun silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun insansız hava aracıyla Rusya-Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırısında bir evde yangın çıktığını belirtti.
Ayrıca Ukrayna topraklarından bir sabotaj keşif grubunun bölgedeki Lyubeçane köyüne sızdığı bilgisini paylaşan Bogomaz, bu grubun hareket halindeki bir otomobile ateş açtığını duyurdu.
Bogomaz, "Ateş sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabotaj grubunun ortadan kaldırılması için gerekli eylemlerde bulunuyor." ifadesini kullandı.
Rus basınında yer alan haberlere göre de söz konusu sabotaj grubu, Lyubeçane köyündeki bir markette yaklaşık 6 kişiyi rehin aldı. Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisine (Rosgvardiya) bağlı askerler ve sabotaj grubu arasında çatışmalar yaşanıyor.
Diğer yandan, Byransk bölgesindeki Lomakovka köyüne de havan toplarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda, ölen ve yaralıların olmadığı, 2 evin hasar gördüğü aktarıldı.
KURSK BÖLGESİNE YÖNELİK SALDIRI
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınırdan bölgedeki Tetkino köyüne yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.
Starovoyt saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi.
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