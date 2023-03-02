Rusya’dan flaş sabotaj saldırısı açıklaması! Bryansk bölgesinde can kaybı var

Ayrıca Ukrayna topraklarından bir sabotaj keşif grubunun bölgedeki Lyubeçane köyüne sızdığı bilgisini paylaşan Bogomaz, bu grubun hareket halindeki bir otomobile ateş açtığını duyurdu.

Bogomaz, "Ateş sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabotaj grubunun ortadan kaldırılması için gerekli eylemlerde bulunuyor." ifadesini kullandı.