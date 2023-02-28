Rusya’dan ABD’ye zehirli kimyasal madde tepkisi! Kışkırtıcı eylem peşindeler

Bunun için hazırlıkların yapıldığını savunan Kirillov, şu ifadeleri kullandı:

"10 Şubat'ta yabancı uyruklu vatandaşların eşlik ettiği bir tren vagonundaki kimyasal maddeler Kramatorsk kentine ulaştırıldı. Bu vagon, Kramatorsk'taki 'Kuybışev' metalurji fabrikasına getirildi. Kimyasal maddeler, Ukrayna Güvenlik Servisi personeli ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin komuta temsilcilerinin kontrolünde vagondan indirildi. Vagonda, 16 mühürlü metal kutu vardı. Bunların yarısında kimyasal tehlike işareti, BZ yazısı ve iki çizgili kırmızı işaret bulunuyordu."