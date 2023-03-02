02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çinli mevkidaşı Qin Gang ile görüştü

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çinli mevkidaşı Qin Gang ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
ABONE OL
Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çinli mevkidaşı Qin Gang ile görüştü

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Yeni Delhi’de Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA