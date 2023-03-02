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Son dakika: Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi yükselerek beklentileri aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Son dakika: Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi yükselerek beklentileri aştı

Son dakika haberleri... Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,5 yükselerek beklentileri aştı. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 13,7 ile enerji, yüzde 6,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,8 ile hizmetler izledi.

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