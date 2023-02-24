Hatay’a Meksika’dan arama kurtarma çalışmaları için geldi Müslüman oldu: Bu felaketi Türkiye’den başka bir ülke kaldıramazdı
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ili yıktı. Türkiye’nin tek yürek olduğu asrın felaketine dünya da kayıtsız kalmadı. Birçok ülkeden yardım ve arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine gitti. Meksika’dan 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile birlikte gelen Karol Jair Correa Lopez, enkazlardan sağ ulaşılan vatandaşlar çıkarılırken getirilen Tekbir'lerden etkilenerek Müslüman oldu. Muhammed ismini alan Lopez, asrın felaketinin yaralarını Türk milletinin gayreti ile aşılacağını söyleyerek, Müslümanların inançlarının çok derin olduğunu, kendisinin de bu nedenle İslamiyet’i seçtiğini kaydetti.
Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından en çok yıkıma uğrayan, ardından Samandağ ve Defne merkezli 2 büyük deprem daha yaşayan Hatay'a arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika'dan 10 kişilik ekip geldi.
Bölgedeki enkaz çalışmalarına katılan ekip birçok vatandaşı enkaz altından kurtarırken, Hatay'da kurulan çadır kentlerde depremzedelerin de yardımına koştu. Meksika'dan gelen ekipte arama kurtarma personeli Karol Jair Correa Lopez, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan sağ ulaşılan vatandaşların tekbir getirilerek çıkarılmasından etkilendi.
ADI MUHAMMED OLDU
Müslümanların afet anındaki gayretlerini gören ve yardımları karşısında bölgedeki vatandaşların da olumlu tepkileriyle karşılaşan Lopez İslamiyeti seçerek Müslüman oldu ve Muhammed ismini aldı. Muhammed ismini alan Lopez, böyle bir afeti dünyanın hiçbir yerinde görmediklerini dile getirerek, "Bu felaketi Türkiye'den başka bir ülke kaldıramazdı. Türk milleti dışında başka bir milletin başına gelmiş olsaydı durum çok daha kötü olabilirdi, onların gayreti sayesinde kısa sürede toparlanacak" dedi.
TEKBİR GETİRİLMESİNDEN ETKİLENDİ
Enkazdan çıkarılan kadınların başını örtmeye çalıştıklarını ve sağ ulaşılan vatandaşların tekbir getirilerek çıkarılmasından etkilendiğini söyleyen Lopez, "Enkazdan çıkarılırken 'Allahu Ekber' denmesi çok ilgimi çekti. Çok derin inançları var, çok farklı bir din. İnsanlar sürekli şükrediyor, bu güçlü inanç beni çok etkiledi" dedi.
KURAN-KERİM VE TÜRK BAYRAĞIYLA UĞURLANDI
Ebu İshak Vakfı yetkilisi Ebubekir Gözüm, Meksika'ya dönme hazırlığındaki Muhammed ismini alan Lopez'e İspanyolca Peygamberimizin hayatı ve İspanyolca Kuran-Kerim hediye etti. İslamiyet hakkında daha çok bilgi edinmek isteyen Lopez, vakfın uzaktan eğitim sistemine kaydolarak Türk bayraklarıyla uğurlandı.
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