Bir haftalığına Türkiye’ye tatile gelmişti! Fransız vatandaşı Anthony, Denizli’de Müslüman oldu

Yurdagül, "Anthony, Fransa'da komşumuz. Ben Denizliliyim 38 yıldır Fransa'da yaşıyorum. Hristiyan Anthony'le sürekli birlikteyiz. Ailece görüşüyoruz. Kendisi bizim camilerimize de geldi, İslam Dinini çok araştırdı. Eşi Linda'da Cezayirli Müslüman. Güzel dinimizi eşinden de öğrenmiş, Türkiye'ye bir haftalık tatile gelmiştik. Tatilimizin bir bölümünde de Denizli'ye geldik. İslam Dinine geçmesi için en uygun yerin Denizli ve ilçe müftülüğümüz olduğunu kendisine anlattık. O da Müslüman olmak istediğini söyledi. Müftülüğümüze başvurduk" dedi.