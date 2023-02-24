Kuzey Kore 4 stratejik seyir füzesi denedi! Hwasal-2'ler korku saldı
Dünyanın korkuyla takip ettiği Kuzey Kore'de füze denemeleri devam ediyor. Kuzey Kore, gerçekleştirilen bir askeri tatbikat çerçevesinde 4 stratejik seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve füze geliştirme çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi tırmandıracak bir adım daha geldi.
Geçtiğimiz günlerde ardı ardına gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore, bu kez stratejik seyir füzeleri ateşledi. Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen bir askeri tatbikat çerçevesinde Kimchaek şehrinden Japon Denizi istikametine doğru 4 adet "Hwasal-2" stratejik seyir füzesi fırlattı.
Önceden belirlenen hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğu kaydedilirken, tatbikat çerçevesinde silah sisteminin güvenilirliği ve Kuzey Kore nükleer caydırıcılığının ana güçlerinden birini oluşturan stratejik seyir füzesi birimlerinin operasyonel kabiliyetlerinin teyit edildiği açıklandı.
PYONGYANG FÜZE DENEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Geçtiğimiz yıl rekor sayıda 37 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore yeni yılda da füze programını sürdürmüş, yılın başından bu yana 3 balistik füze denemesi gerçekleştirilmişti. Pyongyang'ın bölgede gerilimi artıran denemeleri başta ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CUMA HUTBESİ KONUSU BUGÜN | 24 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu denir? Diyanet yayımladı!
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? 24 Şubat sorgulama ekranı...
- Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? 2023 Diyanet Ramazan takvimi...
- DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?
- YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit'e evet diyecek mi?
- Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?
- Çağla Taşdelen kimdir, kaç yaşında, nereli? 2023 Survivor Ünlüler Çağla mesleği ne?
- Hatay'da korkutan deprem son dakika | 23 Şubat Hatay, Erzurum deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son depremler...
- JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 27.000-30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?
- Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...
- 24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?
- Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?