CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin ’tekbir’ hazımsızlığı: Kurtarma çalışmalarını laikliğe bağladılar

CUMHURİYET TEKBİR GETİRİLMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Depremin meydana geldiği andan bu yana neredeyse her saat başında enkaz altından yeni bir müjde geliyor. Bazı noktalarda, enkaz altından kurtarılan vatandaşlar tekbirlerle hastaneye sevk ediliyor. Söz konusu durum ise CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Sözde bir ilahiyatçının fikirlerine yer veren gazete, tekbir getirilmesini, "'Bu başlı başına bir cinayettir' Kim bu her kurtuluşta 'tekbir' getirenler?" ifadeleriyle laikliğe bağladı.