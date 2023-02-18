Yüzeyde 300 kilometrelik kırılma! Kahramanmaraş depremi dünyayı hareket ettirdi! Yabancı uzmanlar 7.7’lik ve 7.6’lık sarsıntıyı analiz etti

Grafik: Depremlerin ardından yer kabuğunda meydana gelen yarıkların boyutu

Başka bir görüntü, Kahramanmaraş'ın güneyindeki fay hattı üzerinde yer alan komşu köy Tevekkeli yakınlarında uzun bir çatlak ve yüzey hareketini gösteriyor. Tüm köy birkaç metre hareket etmiş gibi görünüyor ve çatlaklar tarlaları ve yolları kesiyor.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

Depremler, Dünya'nın yüzeyinde iki büyük çatlak açtı ve bunlardan daha uzun olanı, Türkiye'nin güneyinde yaklaşık 300 km boyunca uzanıyor.

British Geological Survey'de fahri araştırma görevlisi olan Roger Musson, "Bu büyüklükteki bir deprem, fayın oldukça uzun bir ölçüde kırılmasına neden olur" dedi. Aşağıdaki haritalar, diğer iyi bilinen kara kütlelerine göre kırılmaların boyutunu göstermektedir. Çatlak, Tayvan, Güney Kore veya Portekiz'in uzunluğu ile karşılaştırılabilir.