Birleşmiş Milletler’den Türkiye’deki depremzedeler için 1 milyar dolar yardım çağrısı

"TÜRKİYE BÜYÜK CÖMERTLİK YAPTI"

Guterres, "Türkiye dünyadaki en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına karşı yıllardır büyük cömertlik yapıyor." ifadesini kullandı.

TÜRK HALKI İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Dünyanın da yardım talebinde bulunanlarla dayanışma gösteren Türk halkını destekleme zamanın geldiğini kaydeden Guterres, "Bugün BM asrın en büyük depreminin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor." açıklamasını yaptı.