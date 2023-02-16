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Birleşmiş Milletler'den Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar yardım çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Birleşmiş Milletler’den Türkiye’deki depremzedeler için 1 milyar dolar yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler, Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Türkiye'nin sığınmacılar konusunda yıllardır büyük bir cömertlik gösterdiğinin altını çizerken, "Bugün BM asrın en büyük depreminin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, asrın en büyük depreminden etkilenen Türk halkı için insani yardım çağrısı yaptı.

Fonlamanın üç aylık süreye yayılacağını ve yardım örgütlerinin hükümet tarafından yürütülen çalışmalara katkısını hızlandırmayı hedeflediğini belirten Guterres, özellikle gıda, güvenlik, eğitim, su ve barınma alanlarında 5,2 milyon kişiye yardım konusunda katkı sağlanacağını belirtti.

"TÜRKİYE BÜYÜK CÖMERTLİK YAPTI"

Guterres, "Türkiye dünyadaki en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına karşı yıllardır büyük cömertlik yapıyor." ifadesini kullandı.

TÜRK HALKI İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Dünyanın da yardım talebinde bulunanlarla dayanışma gösteren Türk halkını destekleme zamanın geldiğini kaydeden Guterres, "Bugün BM asrın en büyük depreminin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor." açıklamasını yaptı.

"TAM OLARAK DESTEKLEYİN"

Guterres, kaybedilecek zaman olmadığına ve ihtiyaçların çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası topluma, zamanımızın en büyük doğal afetine karşı düzenlenen bu teşebbüsü tam olarak desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum." ifadesine yer verdi.

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