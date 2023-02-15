Fransa’dan Kahramanmaraş depremden etkilenen Adıyaman’a sahra hastanesi

Kurulan hastanede görev yapan genel cerrah Isabella Arnaud ise "Burada hem ameliyat hem normal hasta hem kadın doğum hastaları, travmatoloji, genel cerrah gibi branşlarda tüm hastaları alabileceğiz. İçeride 2 ameliyathanemiz var, doğum odamız var, 2 doğum doktorumuz var. 15 doktor ve 25 hemşiremiz görev yapacak." diye konuştu.