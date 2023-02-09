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Azerbaycan'dan Türkiye'yi duygulandıran yardım!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2023 09:29
Türkiye'de meydana gelen depremin mağdurlarına destek amacıyla Azerbaycan halkı seferber oldu. Bir Azerbaycan vatandaşının, aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye'ye yardım kapmayası için götürdüğü kare duygulandırdı.
Azerbaycan’dan Türkiye’yi duygulandıran yardım!
Azerbaycan'dan Türkiye'yi duygulandıran yardım!
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