09 Şubat 2023, Perşembe
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Azerbaycan'dan Türkiye'yi duygulandıran yardım!
Türkiye'de meydana gelen depremin mağdurlarına destek amacıyla Azerbaycan halkı seferber oldu. Bir Azerbaycan vatandaşının, aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye'ye yardım kapmayası için götürdüğü kare duygulandırdı.