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Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" kampanyası başlattı!

AA
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Giriş: 07.02.2023 13:46
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası başlattı ve vatandaşlara kardeş ülke Türkiye'ye yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.
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