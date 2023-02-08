Azerbaycan’dan Türkiye’yi duygulandıran fotoğraf: Aracının üzerine yorganları koyup yardım için yola çıktı

Bakü sokaklarında çekilen bir fotoğraf ise Azerbaycan halkının Türkiye'nin yanında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Maddi durumu iyi olmayan bir vatandaş aracının üzerine yüklediği yorgan ve çeşitli malzemeleri yardım toplama noktasına taşırken kameralara yansıdı.