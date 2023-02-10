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Haberler Galeri Demet Akalın deprem yardımı toplarken öldü sandığı akrabalarını buldu: “İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum”

Demet Akalın deprem yardımı toplarken öldü sandığı akrabalarını buldu: “İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sanat dünyası seferber oldu. Depremden etkilenen 10 il için yardım kampanyaları başlatılırken ilk günden beri çalışan Demet Akalın film gibi olay yaşadı. Yardım çalışmaları sırasında öldü sandığı akrabalarını buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:46
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Demet Akalın deprem yardımı toplarken öldü sandığı akrabalarını buldu: “İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum”

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili vururken ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edildi. 5. gününde de canla başla arama-kurtarma çalışmaları sürerken tüm Türkiye yaraların sarılabilmesi için seferber oldu.

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Demet Akalın deprem yardımı toplarken öldü sandığı akrabalarını buldu: “İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum”

Birçok ünlü isim de yardım için kolları sıvadı. İlk günden itibaren çalışan Demet Akalın ile film gibi bir olay yaşadı.

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Demet Akalın deprem yardımı toplarken öldü sandığı akrabalarını buldu: “İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum”

İLGİNÇ ANI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Sosyal medyada paylaşım yapan Akalın, başından geçen ilginç bir anı takipçileriyle paylaştı.

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Demet Akalın deprem yardımı toplarken öldü sandığı akrabalarını buldu: “İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum”

ŞAŞIRTAN GELİŞMELERİ ANLATTI

Şarkıcı, deprem yardımı yaptığı sırada Onur adlı kişinin amcalarını tanıdığını söylediğini ve akabinde yaşadığı gelişmeleri paylaştı.

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Demet Akalın deprem yardımı toplarken öldü sandığı akrabalarını buldu: “İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum”

"HALAMI BULDUM"

Kendi çocukluk fotoğrafını, anne ve babasının gençlik hallerini paylaşan Akalın, "Şaka gibi! Depreme yardım ederken Onur'la tanıştım. 'Abla dedi, senin amcan benim komşum', benim amcalarım yok ki öldü derken halamı buldum ve büyük amcamızın çocukları bana bu resimleri attı! Ağlasam mı gülsem mi? İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum. Babacığımın resimlerini, çocukken onlara attığım resimleri attılar çok acayibim çok" ifadelerini kullandı.