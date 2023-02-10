Demet Akalın deprem yardımı toplarken öldü sandığı akrabalarını buldu: “İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum”

"HALAMI BULDUM"

Kendi çocukluk fotoğrafını, anne ve babasının gençlik hallerini paylaşan Akalın, "Şaka gibi! Depreme yardım ederken Onur'la tanıştım. 'Abla dedi, senin amcan benim komşum', benim amcalarım yok ki öldü derken halamı buldum ve büyük amcamızın çocukları bana bu resimleri attı! Ağlasam mı gülsem mi? İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum. Babacığımın resimlerini, çocukken onlara attığım resimleri attılar çok acayibim çok" ifadelerini kullandı.