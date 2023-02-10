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Demet Akalın deprem yardımı toplarken öldü sandığı akrabalarını buldu: “İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum”
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sanat dünyası seferber oldu. Depremden etkilenen 10 il için yardım kampanyaları başlatılırken ilk günden beri çalışan Demet Akalın film gibi olay yaşadı. Yardım çalışmaları sırasında öldü sandığı akrabalarını buldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:46Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:46