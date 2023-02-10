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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile ikili ilişkileri görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile ikili ilişkileri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ikili ilişkileri görüştü. Blinken, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Washington’da bir araya geldi.

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