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Son dakika: Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Son dakika: Norveç’te Kur’an-ı Kerim’e saldırı

Son dakika haberleri... Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, Norveç Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı. Açıklamada "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmemesini bekliyoruz" denildi.

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