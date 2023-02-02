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Almanya'dan dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması: Çabaları çok önemli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Almanya’dan dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması: Çabaları çok önemli

Almanya'da Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarının gönderilmesi kararının ardından savaş jetleri gönderilip gönderilmemesi tartışmaları yoğunlaşırken, koalisyon hükümetinin büyük kanadını oluşturan Sosyal Demokrat Parti'den dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi. Başkan Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres’in Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk çabalarının çok önemli olduğu söyleyen SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, "Bu yolda kararlı bir şekilde devam etmeliyiz" dedi.

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