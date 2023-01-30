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Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Finlandiya'dan Kur'an-ı Kerim kararı! Kutsal kitapların yakılması yasaklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Finlandiya’dan Kur’an-ı Kerim kararı! Kutsal kitapların yakılması yasaklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı programda İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin net mesajlar verirken "Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında Finlandiya polisi tarafından yapılan açıklamada kamuya açık alanlarda Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. İşte detaylar...

Finlandiya polisi, kamuya açık alanlarda Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

KUR'AN-I KERİM YAKANLAR CEZALANDIRILACAK

Finlandiya basınının, ülkede faaliyet gösteren STT haber ajansına dayandırdığı habere göre, Finlandiya Ulusal Polis Kurulu, kutsal kitapların yakılmasını "cezalandırılabilir suç" olarak değerlendirecek. Buna göre, kutsal kitapların saygısızlığa uğraması da benzer şekilde ele alınacak.

POLİS MÜDAHALE EDECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Emniyet Görevlisi Vesa Pihajoki, "Kur'an-ı Kerim'in yakılması planlanmış olsaydı polis, gösteriyi düzenleyen kişiye izin verilmeyeceğini önceden bildirirdi. Ayrıca söz konusu faaliyet bir gösteri sırasında veya polisin dikkatini çeken başka bir durumda gerçekleşirse, polis müdahale edecektir." ifadelerini kullandı.

Haberde, Finlandiya hukukunun diğer İskandinav ülkelerinin aksine "dini barışı" koruduğu ve ihlalinin cezalandırılabileceği bilgisine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan dün katıldığı programda İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik açıklamalarda bulunurken Finlandiya'ya da mesaj vermişti.

"İşte, orada tabii bir eksik var. İsveç Başbakanı Osmanlıcayı bilmiyor, Türkçeyi hiç bilmiyor. Biz tabii kendisine bunları bu şekilde anlattık. Dedik ki 'Bak, eğer siz illa NATO diyorsanız, NATO'ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz, 120 kişilik bir liste verdik, kusura bakmayın.' Tabii bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre 'Yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık.' kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye. Değil. Bak, ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim; biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım."

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