Son dakika: Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği mesajı! Her gün PKK paçavralarıyla provokasyon yapılıyor
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın dünya basınında gündem olan açıklamalarına değinen Bakan Çavuşoğlu, "İsveç Madrid'de verilen sözleri tuttu mu? PKK paçavraları ve terör elebaşının posterleriyle her gün eylem oluyor. Finlandiya daha az sorunlu olduğumuz bir ülke" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Yaptığımız açıklamaların aslında bir teydidir. Başından beri iki ülkenin üyelik süreci başladığı zaman göreceli olarak Finlandiya ile daha az sorunumuzun olduğunu vurguluyorduk. Ancak bazı ülkeler iki ülkenin sürecinin birlikte işlemesini istedi. Madrid'de bir 3'lü mutabakat imzaladık." dedi.
SADECE PKK FETÖ DEĞİL KENDİ İÇLERİNDE DE PROVOKATÖRLER VAR
İsveç'teki terör eylemlerini işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'nın içinde de NATO'ya üye olmalarını isteyen gruplar olduğunu dile getirdi.
Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün dışında aşırı grupların olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Anlaşmayı yaptığımızdan günümüze Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar geldi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat kısıtlamaları konusunda olumlu gelişmeler de oldu. Ve İsveç'teki gibi provokasyonlar da gerçekleşmedi. Orada da Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemek isteyen radikal gruplar var. Sadece PKK bağlantılılar değil. Onların içinde de NATO'ya üye olmalarını istemeyen Finli siyasetçiler var." şeklinde konuştu.
"PKK PROVOKASYONLARINI DURDURAMIYORLAR"
Bakan Çavuşoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan 3'lü mutabakatı hatırlattı.
Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz NATO'ya üye olmak isteyen her ülkenin üye olmasını destekleyen bir ülkeyiz. NATO ülkeleri karşı çıkarken bile destek verdik. Bizim Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak bir sorunumuz yok. Onların güvenlik endişelerini anlıyoruz, meşrudur ama bugün NATO'nun belgelerinde geçen 2 tehdit var. Birincisi Rusya, diğeri de terörizm. Bundan dolayı Türkiye'nin endişelerinin sadece anlaşılması değil, karşılanması da gerekiyor." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın durumlarının ayrı ayrı değerlendirilebileceğini belirtti.
Terör elebaşı Öcalan'ın posterleri ve PKK paçavralarıyla yapılan provokasyonların dudurulmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin iki ülkeyi ayrı ayrı değerlendirebileceğini işaret eden "Yapılan 3'lü anlaşmada İsveç'te Anayasa ve kanun değişikliği gibi adımlar atıldı ancak somut adımlar İsveç'teki provokasyonlar nedeniyle geri adımlar var. Ahitnameye baktığımızda PKK/FETÖ gibi örgütlerin, para toplama, insan devşirme ve provokasyonlarını önleyecekti. Önleyebildiler mi? Her gün PKK paçavraları, terör elebaşının posterleriyle eylem yapıyorlar. Sorunlu olan ülkeyle, daha az sorun ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir tutum olacak. Türkiye olarak, NATO bir karar alırsa ülkeleri ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Finlanya için İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirme olabilir' diyor. Bu tamamen endişelendirmelerimizin karşılanmasıyla ilgili bir tutumdur." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA İÇİN NE DEMİŞTİ
Başkan Erdoğan, NATO Üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'e sert çıkarken aynı durumdaki Finlandiya'yı da uyardı.
Bilecik'te gençlerle buluşan Erdoğan, "Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım" dedi.
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