Rusya’dan NATO’ya Ukrayna’ya yardım mesajı! Görmezden gelemeyeceğimiz düşmanca bir ortam

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) önemli olduğunu söyledi.

Rusya'nın, anlaşmanın devamını son derece önemsediğini vurgulayan Peskov, "Aslında bu uygulanabilir olarak kalan tek antlaşma çünkü ABD güvenlik ve silah kontrolüne yönelik tüm yasal ve anlaşma çerçevelerini yok etti." diye konuştu.