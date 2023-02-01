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Rusya'dan NATO'ya Ukrayna'ya yardım mesajı! Görmezden gelemeyeceğimiz düşmanca bir ortam

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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Rusya’dan NATO’ya Ukrayna’ya yardım mesajı! Görmezden gelemeyeceğimiz düşmanca bir ortam

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi. NATO ve ABD'nin Ukrayna için çalıştığını belirten Peskov, "Bunlar bizim için görmezden gelemeyeceğimiz çok düşmanca bir ortam yaratıyor.” dedi. NATO'yu hedef alan Peskov, "Uydular dahil tüm askeri altyapının, Ukrayna’nın çıkarları için Rusya’ya karşı çalıştığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin silah kontrolüne yönelik yasal ve anlaşma çerçevelerini yok ettiğini belirterek, "NATO'ya ait uydular dahil tüm askeri altyapının, Ukrayna'nın çıkarları için Rusya'ya karşı çalıştığını görüyoruz. Bunlar bizim için görmezden gelemeyeceğimiz çok düşmanca bir ortam yaratıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) önemli olduğunu söyledi.

Rusya'nın, anlaşmanın devamını son derece önemsediğini vurgulayan Peskov, "Aslında bu uygulanabilir olarak kalan tek antlaşma çünkü ABD güvenlik ve silah kontrolüne yönelik tüm yasal ve anlaşma çerçevelerini yok etti." diye konuştu.

NATO'nun tüm askeri altyapısıyla Rusya'ya karşı faaliyet gösterdiğine işaret eden Peskov, "NATO'ya ait uydular dahil tüm askeri altyapının, Ukrayna'nın çıkarları için Rusya'ya karşı çalıştığını görüyoruz. Bunlar bizim için görmezden gelemeyeceğimiz çok düşmanca bir ortam yaratıyor." dedi.

Peskov, Ukrayna'ya yönelik yeni uzun menzilli füze sevkiyatı olasılığını da değerlendirerek, "Bu, gerilimi körüklemenin bir yolu ve ek çaba vermemizi gerektirecek. Ancak gelişmelerin seyrini değiştirmeyecek ve özel askeri operasyon devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA SİLAH DESTEĞİ

ABD'de bazı yetkililer Ukrayna için Parlamento'dan çıkan kararları basın mensuplarına aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililerin verdikleri bilgilere göre ABD, Ukrayna için içinde uzun menzilli silahların da olduğu yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor.

PAKETİN PARASAL BÜYÜKLÜĞÜ 2,2 MİLYAR DOLAR

Verilen bilgilere göre ilk kez uzun menzilli roketlere yer verilecek olan paketin parasal büyüklüğü 2,2 milyar dolar olacak.

Bu arada, AB-Ukrayna zirvesi 2-3 Şubat'ta Kiev'de yapılacak.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ın verdiği bilgiye göre, Kiev'deki zirvede Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı, Ülke'nin ve ekonominin toparlanması ele alınacak.

Kiev'deki Zirveye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB'nin dış politika temsilcisi Josep Borrell katılacaklar.

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