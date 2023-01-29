Miçotakis hayranı bakan Türkiye’yi hedef aldı! Açık açık tehdit etti sonra ’Savaş istemiyoruz’ dedi

Ancak sonrasında bunun tam tersi açıklamalara da yer veren siyasetçi eski bir Roma sözünü hatırlatarak, "Ancak yine de Roma'da söylenen bir söze inanıyoruz: Barış istiyorsan savaş hazır ol. Bu yüzden Erdoğan'a Yunanistan ile uğraşmamasını söylüyorum" diyerek gözdağı verdi.