Miçotakis hayranı bakan Türkiye'yi hedef aldı! Açık açık tehdit etti sonra 'Savaş istemiyoruz' dedi
Yunanistan'ın gündeminden Türkiye düşmüyor. Bu kez de Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis Türkiye'yi hedef alarak skandal sözler kullandı.
Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim son zamanlarda iyice artmışken, Yunan basını, Atina hükümeti ve siyasetçiler sıklıkla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini gündeme getiriyor.
Bu defa ise Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'ten skandal açıklamalar geldi. Georgiadis, Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Erdoğan'a şunu söylemek istiyorum.
Eğer gece, sabah ya da öğlen gelirse bizim Rafaele ve Viper jetlerimiz Türk Hava Kuvvetleri'ni yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz. Türkiye merhametimize kalır" dedi.
Yunanistan'a savaş yanlısı olmadığını da ifade eden sağcı siyasetçi, "Biz Türkiye ile savaşa girmek için savaş uçağı almıyoruz. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gelince silahlı kuvvetleri güçlendirme niyetine girdi" ifadelerine yer verdi.
Ancak sonrasında bunun tam tersi açıklamalara da yer veren siyasetçi eski bir Roma sözünü hatırlatarak, "Ancak yine de Roma'da söylenen bir söze inanıyoruz: Barış istiyorsan savaş hazır ol. Bu yüzden Erdoğan'a Yunanistan ile uğraşmamasını söylüyorum" diyerek gözdağı verdi.
F-16'ları geliştirdiklerini ifade eden siyasetçi "F-16'ları Viper seviyesine yükseltme işlemine hızla devam ediyor. F-35 programı için başvurmuş durumdayız ve SYRIZA buna karşı durdu" diyerek ana muhalefet SYRIZA'yı eleştirdi.
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