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Başkan Erdoğan'ın uyarısı sonrası Yunanistan'da gündem adalar ve Tayfun! Gazeteler manşetten verdi: Atina'yı tehdit etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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Başkan Erdoğan’ın uyarısı sonrası Yunanistan’da gündem adalar ve Tayfun! Gazeteler manşetten verdi: Atina’yı tehdit etti

Daha önce de "Sen uslu durdukça bizim seninle işimiz yok, yeter ki uslu dur'" şeklinde Yunanistan'ı uyaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün bir kez daha Miçotakis'e seslendi. Başkan Erdoğan'ın "Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" sözleri ise Yunan manşetlerinde yerini buldu. Gazeteler, Başkan Erdoğan'ın adalar konusuna dikkat çektiğini ve Tayfun füzesi hakkında konuştuğuna dair ayrıntıları öne çıkardı.

Fethiye'de Yunanistan'a seslenen Başkan Erdoğan, "Biz her zaman söylüyoruz. 'Sen uslu durdukça bizim seninle işimiz yok, yeter ki uslu dur'" ifadelerini kullanmışlardı.

Başkan Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i bir kez daha uyararak, "Dünyanın değişik yerlerinde İHA'larımız, SİHA'larımız gidiyor, Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ee? Bu Atina'yı vurursa ne olacak?

Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız, biz eli kolu bağlı mı duracağız. Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi 3-5 muhterisin keyfine teslim edemeyiz." dedi.

CNN YUNANİSTAN: YANLIŞ YAPARSAN ÇILGIN TÜRKLER GELECEK

Başkan Erdoğan'ın ifadeleri Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. CNN Yunanistan, "Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış bir şey yaparsan çılgın Türkler gelecek" başlığına yer verdi.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a ve ülkenin Başbakanı Miçotakis'e yönelik tehditlerde bulunduğu belirtildi ve Erdoğan'ın ilgili ifadeleri aktarıldı:

Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok.

KATHİMERİNİ: ERDOĞAN'DAN YENİ TEHDİTLER
Başkan Erdoğan'ın adaların silahladırılması konusunda Yunanistan'ı suçladığı, Atina'nın Lozan Antlaşması'na aykırı adımlar attığını söylediği kaydedildi.

Kathimerini gazetesinin "Erdoğan'dan yeni tehditler: Adaları askerileştirirseniz, hareketsiz mi kalacağız?" başlıklı haberinde şöyle denildi:

Erdoğan, Türk Tayfun füzesine işaret etti ve artık güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye, Tayfun adlı füzeyi üretti. Miçotakis'e 'akıllıca davranırsan, seninle işimiz yok' dedi.

PROTO THEMA: YENİ MEYDAN OKUMA

Yunanistan Başbakanı'nın daha önceki konuşmasına işaret eden Başkan Erdoğan'ın, Miçotakis'in istediğini söyleyebileceğini, ancak bu açıklamalarının bölgenin kaderini değiştirmeye yetmeyeceğini vurguladığı ifade edildi.

Başkan Erdoğan'ın söz konusu uyarılarına Proto Thema gazetesi de geniş yer ayırdı. Erdoğan'ın yeni bir meydan okumada bulunduğu, adaların asker ve silahlardan arındırılması talebini yinelediği anımsatıldı.

Haberin ayrıntısında şöyle denildi:

"TAYFUN FÜZESİ HAKKINDA KONUŞTU"

Yunanistan'a tehditler yağdırıyor. Hatta Kiryakos Miçotakis'e gönderme yapıyor. Bir kez daha Tayfun füzesi hakkında konuştu.

Ethnos gazetesi de Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı bir açılış töreninde Miçotakis'e ve Yunanistan'a uyarılarda bulunduğuna dair haberi paylaştı.

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