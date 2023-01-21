Başkan Erdoğan’ın uyarısı sonrası Yunanistan’da gündem adalar ve Tayfun! Gazeteler manşetten verdi: Atina’yı tehdit etti

Başkan Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i bir kez daha uyararak, "Dünyanın değişik yerlerinde İHA'larımız, SİHA'larımız gidiyor, Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ee? Bu Atina'yı vurursa ne olacak?