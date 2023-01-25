İstanbul Finans Merkezi nisan ayında açılıyor! Ekonominin kalbi olacak
İstanbul Ümraniye'de 2012 yılında temeli atılan İstanbul Finans Merkezi'nin inşasında sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekonominin kalbi olacak projenin nisan ayında tamamlanacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A Haber ekipleri İstanbul Finans Merkezi'nin olduğu bölgeye giderek Drone kamerası ile çalışmaların son halini ekranlara taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin önemli bir kısmının tamamlandığını nisan ayında ise projenin açılışının yapılacağını ifade etti.
Proje kapsamında inşa edilen binalar kullanıma hazır hal getirildi. İçeride ise sadece düzenlemeler yapılıyor. Peyzaj ve yol düzenleme çalışmaları ise sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortak bir çalışma yürütüyor. Bu devasa merkez A Haber Drone kamerası ile görüntülendi.
İstanbul Finans Merkezi, ekonomi için çok önemli bir merkez olacak. İçeride Merkez Bankası'ndan SPK'ya BDDK'dan kamu bankalarına birçok özel ve kamu kurumlarına ait bankalar ve sigorta şirketleri bu projenin içerisinde yer alacak. Hem ulusal hem uluslararası şirketler burada faaliyet gösterecek.
Proje yaklaşık 1,4 milyon metrekarelik bir ofis alanına sahip ve yüz bine yakın çalışanın olması bekleniyor. İçerisinde 21 bina var. Bu çalışma binalarının yanında sosyal çalışma alanları da var. AVM, otel, konferansa salonu birçok sosyal donatı alanı da bulunuyor. Burada hem çalışma hayatı devam edecek hem de sosyal hayat varlığını sürdürecek. Yurt dışında gelen ziyaretçiler oteller de konaklayabilecek.
Merkez Bankası, İstanbul'un yeni sembolü olacak. Kanuni düzenlemelerle birlikte İstanbul'da olmayan finansal ürünler ve faaliyetler İstanbul'a taşınacak. Katılım bankaları içinde önemli bir merkez haline dönüşecek. İlk başta bölgesel ihtiyacı karşılaması sonrasında ise küresel ihtiyaca cevap vermesi bekleniyor.
İstanbul Finans Merkezi'nin kendi sitesinde ise dikkat çeken tanıtım cümleleri yer alıyor. Yabancı yatırımcılar için özel bir çalışma yapıldı. 'Uçakla 4 saat uzaklıkta 1 milyar 600 bin kişiye ulaşılabilecek' sloganıyla merkezi konumuna vurgu yapıldı. 30 trilyonluk Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 8 trilyon dolarlık ticaret hacmi bunlar üzerinden de vurgular yapıldı. Proje ile Türkiye ve İstanbul finans merkezi olacak.
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