İstanbul Finans Merkezi nisan ayında açılıyor! Ekonominin kalbi olacak

Proje yaklaşık 1,4 milyon metrekarelik bir ofis alanına sahip ve yüz bine yakın çalışanın olması bekleniyor. İçerisinde 21 bina var. Bu çalışma binalarının yanında sosyal çalışma alanları da var. AVM, otel, konferansa salonu birçok sosyal donatı alanı da bulunuyor. Burada hem çalışma hayatı devam edecek hem de sosyal hayat varlığını sürdürecek. Yurt dışında gelen ziyaretçiler oteller de konaklayabilecek.