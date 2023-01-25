Avrupa’da grev dalgası: İtalyanlar kontak kapattı

Sendikaların geçen hafta 25-26 Ocak için ilan ettiği 48 saatlik grev öncesinde sanayi ve ekonomik kalkınmadan sorumlu "İşletmeler ve Made in Italy" Bakanı Adolfo Urso, dün akşam saatlerinde FAIB-FEGICA-FIGISC yöneticileriyle grevi önlemek amacıyla bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Hükümetle sendikalar arasındaki bu toplantı sonucunda FAIB Sendikası, Bakan Urso'nun açılımlarını olumlu bulduğunu belirterek, kendisine bağlı dağıtım istasyonlarında grevi 24 saate indirdi.

FEGICA-FIGISC yetkilileri ise basına yaptıkları açıklamada, Bakan Urso'nun çabalarını takdir ettiklerini ancak hükümetten gerekli somut yanıtları alamadıklarını, bu nedenle de grevin daha önce ilan edildiği gibi 48 saat süreceğini kaydetti.