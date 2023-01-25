Avrupa'da grev dalgası: İtalyanlar kontak kapattı
İtalya'da akaryakıt dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika (FAIB-FEGICA-FIGISC), hükümeti protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülke genelinde otomobillerine akaryakıt almak isteyen araç sahipleri, grev başlamadan depolarını doldurmak için istasyonlar önünde kuyruk oluşturdu. Avrupa'da grev dalgası büyürken hemen hemen her gün bir sektör iş bırakıyor.
FAIB-FEGICA-FIGISC sendikaları, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, yılbaşından itibaren akaryakıt fiyatlarında uygulanan indirimi kaldırmasını ve fiyatlardaki spekülasyonların önüne geçmek için şeffaflık sağlama hedefiyle gündeme getirdiği kararnameyi protesto amacı taşıyan grev, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca dün akşam saatlerinden itibaren uygulanmaya başladı.
Sendikalar, kamuoyunda "yakıtta şeffaflık kararnamesi" olarak bilinen düzenlemeye, akaryakıt istasyonlarını tüketicilerle karşı karşıya getirdiği gerekçesiyle itiraz ediyordu.
Sendikaların geçen hafta 25-26 Ocak için ilan ettiği 48 saatlik grev öncesinde sanayi ve ekonomik kalkınmadan sorumlu "İşletmeler ve Made in Italy" Bakanı Adolfo Urso, dün akşam saatlerinde FAIB-FEGICA-FIGISC yöneticileriyle grevi önlemek amacıyla bir görüşme daha gerçekleştirdi.
Hükümetle sendikalar arasındaki bu toplantı sonucunda FAIB Sendikası, Bakan Urso'nun açılımlarını olumlu bulduğunu belirterek, kendisine bağlı dağıtım istasyonlarında grevi 24 saate indirdi.
FEGICA-FIGISC yetkilileri ise basına yaptıkları açıklamada, Bakan Urso'nun çabalarını takdir ettiklerini ancak hükümetten gerekli somut yanıtları alamadıklarını, bu nedenle de grevin daha önce ilan edildiği gibi 48 saat süreceğini kaydetti.
GREV BAŞLAMADAN ÖNCE AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU
Ülke genelinde otomobillerine akaryakıt almak isteyen araç sahipleri, grev başlamadan depolarını doldurmak için istasyonlar önünde kuyruk oluşturdu.
Başkent Roma ile Milano kentinde özellikle iş çıkışı saatinde benzin istasyonlarında araç yoğunluğunun arttığı gözlendi.
Milano'nun güneyindeki benzin istasyonunda aracının deposunu dolduran Andres, özel şoförlük yaptığını ve bu nedenle sürekli araç kullandığını, benzin fiyatlarındaki artışın hissedilir düzeyde olduğuna dikkati çekti.
Andres, "Depoyu doldurmak için haftalık ortalama 300-400 avro ödüyorum. Daha önce 2 haftada bir 400 avro civarında ödüyordum." dedi.
Moldovalı tır şoförü Sergej de grev başlamadan deposunu doldurmak için akaryakıt istasyonuna geldiğini ifade ederek, "Grev var ama biz çalışmak durumundayız. Mazot da çok pahalı, şehirde litre başına 2 avro civarında, şehir dışında ise 2,5 avroyu buluyor. Şehir dışındaki istasyonlarda 70-80 sent artmış durumda. Her gün 150-200 litre yakıyorum. 300-400 avro günde sadece mazota gidiyor. Sadece benzinciler kazanıyor aslında biz onlara çalışıyor gibiyiz." diye konuştu.
BENZİN 1,84, MOTORİN 1,89 AVRO
İtalya'da bu hafta başında açıklanan ortalama fiyatlarda litre başına benzin 1,84 avro (pompa servis fiyatı 1,98 avro), motorin ise 1,89 avro (pompa servis fiyatı 2,02 avro) olmuştu.
Ülkede 2022'de görevde olan Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen benzin fiyatlarında ÖTV indirimine gitmiş, fiyatları yaklaşık 20 sent düşürmüştü.
İtalya'da Eylül 2022'deki seçimlerin ardından göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti ise spekülasyonlar nedeniyle arttığını belirttiği akaryakıt fiyatlarındaki 20 sentlik indirimi yılbaşından itibaren kaldırmıştı.
A HABER GREVİN MERKEZİ İTALYA'DA: SENDİKALAR BAKANLIKLA GÖRÜŞÜYOR
Gelişmeleri İtalya'nın Roma şehrinden aktaran A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, "Geçtiğimiz yıl uygulanan vergi indirimi yeni yılla sona erdi. Fiyatlar artınca sesler yükselmeye başladı. İş bırakan 2 sendikanın temsilcileri 20 dakika önce bakanlıkla görüşmeye başladı ve şu anda devam ediyor. Grev devam ediyor, ambulans, polis acil durum araçlarına hizmet veriliyor. Sivillere akaryakıt vermiyorlar." diyerek aktardı.
AVRUPA'DA GREV DALGASI
FRANSA: Fransa'da geçtiğimiz günlerde polise göre bir milyon, sendikalara göre 2 milyondan fazla kişi sokağa dökülerek, emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı öngören yasayı protesto etti. Grevler Fransa'da tren hizmetlerini, uçuşları, okulları ve işyerlerini aksattı. Rafinerilerde yakıt sevkiyatı askıya alındı. En büyük sekiz sendika, 31 Ocak'ta yeniden eylem çağrısı yaptı.
ALMANYA: Almanya'da bu yıl çeşitli sektörlerde çalışan 11 milyona yakın işçi için sözleşme görüşmeleri gündemde. İlk tur Deutsche Post AG'de başladı. Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver. di) grev kararı aldı. Deutsche Post ve DHL'de çalışanlar yüksek ücret için iş bıraktı.
İSPANYA: Doktorlar, az personel ve düşük maaş nedeniyle grev yapıyor. Madrid'de birinci basamak doktorları 12 Ocak'tan beri süresiz grevde. Sağlık çalışanları 25-26 Ocak'ta Katalonya'da, 26-27 Ocak'ta Extremadura'da grev yapacak.
İNGİLTERE: İngıltere'de hemşireler maaş anlaşmazlığı nedeniyle 106 yıl sonra aralık ayında 48 saatlik grev yaptı. Grevdeki sağlık çalışanlarına yüzlerce vatandaş da destek verdi. Hemşirelerin ardından öğretmenler de greve hazırlanıyor. İngiltere ve Galler'deki öğretmenler maaş için greve gidecek, bu da bazı okulların şubat ve mart aylarında geçici olarak kapanabileceği anlamına geliyor. Ambulans çalışanlarının da şubat ve mart aylarında bir dizi greve gideceği açıklandı. Üniversite akademik personeli 1 Şubat'ta, tren makinistleri 1 ve 3 Şubat'ta iş bırakacak.
YUNANİSTAN: Yunan belediye işçileri, meslektaşlarının ölümünden sonra güvensiz çalışmaya son vermek için greve gitti. İş durdurma 8 Ocak'ta Xylokastro belediyesinde bir çöp kamyonunda çalışırken ölen işçi haberiyle alevlendi. Atina'da Attika Yerel Yönetimler İşçi Sendikası, Bağımsız İş Teftiş Kurumu'nun ofislerini işgal ederek binanın önüne dev bir pankart astı. Aktivistlere göre, belediyelerde son yıllarda birçok ölüm oldu.
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