11 Ocak 2023, Çarşamba
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Sağlık sistemi çöken İngiltere'de şimdi de ambulans çalışanları grevde: Sorunu sürekli yama yaparak çözemezsiniz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023
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Sağlık sistemi çöken İngiltere’de şimdi de ambulans çalışanları grevde: Sorunu sürekli yama yaparak çözemezsiniz

İngiltere ve Galler'de, maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin hükümetle süregelen anlaşmazlık nedeniyle binlerce ambulans personeli ikinci kez iş bıraktı. Acil tıp uzmanı Antonia Gosnell, "Sorunu sürekli yama yaparak çözemezsiniz. Hükümet yetkilileri sorumluluk almalı. İşlerin düzelmesi ve halkın hak ettiği hizmeti alması için hükümetin sendikalarımızla görüşmesi gerekiyor" dedi.

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