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Haberler Dünya Haberleri İspanya'da sağlık sistemi çöktü doktorlar grevde! Hastalar tedavi olmak için günlerce bekliyor

İspanya'da sağlık sistemi çöktü doktorlar grevde! Hastalar tedavi olmak için günlerce bekliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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İspanya’da sağlık sistemi çöktü doktorlar grevde! Hastalar tedavi olmak için günlerce bekliyor

İspanya'da doktorların grevi ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hasta sayısındaki artış, hastanelerde aşırı yoğunluğa ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu. Bazı sağlık kuruluşlarında hastaların servise yatmak için 3-4 gün koridorlarda beklediği bildiriliyor.

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