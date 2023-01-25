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Joe Biden: ABD Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı verecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Joe Biden: ABD Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankı verecek

Üst düzey ABD'li yetkililerin açıklamasına göre "Washington, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı verecek" denildi. ABD Başkanı Biden ise canlı yayında yaptığı açıklamada resmileşen adımı duyurdu ve Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.

Üst düzey ABD'li yetkililerin açıklamasına göre "Washington, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı verecek" denildi.

ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın bu kapsamda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, müttefiklerle müzakere edilerek Ukrayna'ya sağlanan bu desteğin "transatlantiğin birliğini" gösterdiğini belirtti.

BIDEN UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIMI DUYURDU

Bu gelişme ardından ABD Başkanı Biden, canlı yayında resmi kararı açıklayarak, "ABD Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı verecek" dedi.

Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.

Biden ayrıca İngiltere ve Almanya'nın da tank desteği yapacağını bildirdi.

PUTİN SÖZLERİ

Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir'i kast ederek, "Avrupalı müttefiklerimizle aramızı açabileceğini sandı ama bunu başaramadı." ifadelerine yer verdi.

Biden şunları kaydetti:

"Ukraynalıların bu uzun süren Rus saldırganlığına karşı mümkün olan en iyi konumda olmalarını sağlamak için müttefiklerimizle birlikte çalıştık."

"Abrams tankları dünyanın en iyi tankları ve Ukraynalılara yedek parça sağlayacağız, eğitim yakında başlayacak."

"Ukrayna'ya yardım sunma yönündeki ortak çabamızı güçlendirdiği ve hepimizi bir araya getirdiği için Almanya Şansölyesine teşekkür ediyorum."

ABD'NİN UKRAYNA'YA RUSYA'YA KARŞI SAĞLAYACAĞI ASKERİ YARDIMLAR NELER?

ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurdu.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üç üst düzey ABD'li yetkili, düzenledikleri telekonferansta, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları teminatıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Ukraynalıların savunma kabiliyetlerini geliştirmek adına bu ülkeye 31 adet M1 Abrams tankı verileceğini açıklayan yetkililer, Ukraynalıların, uzun vadede topraklarını savunabilmek ve yeni taarruzlara karşı hazırlıklı olmak için bir süredir zırhlı araç talep etmeleri karşılığında söz konusu yardımın yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, bir Ukrayna taburuna denk geldiği için 31 M1 Abrams tankının verileceğini belirterek, bunun yanı sıra ülkeye 8 M88 tank kurtarma aracı da gönderileceğini ifade etti.

"DÜNYADAKİ EN İYİ TANKLAR"

Abrams'ın "dünyadaki en iyi tanklar" olduğunu söyleyen yetkililer, bu tanklar sayesinde Ukraynalıların sahada manevra kabiliyetlerinin gelişeceğine ve tankların uzun vadede Ukraynalılar için kritik öneme sahip olacağına işaret etti.

Yetkililer, ABD'nin, Ukrayna askerleri için tankların nasıl kullanılacağına, bakım ve idamesine dair kapsamlı bir eğitim programı hazırlayacaklarını dile getirerek, söz konusu teminatın bu nedenle zaman alabileceğini ifade etti.

Ukraynalı askerlerin Ukrayna dışında bir yerde eğitileceğini kaydeden yetkililer, eğitimin nerede yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

Yetkililer, Abrams tanklarının Ukrayna'ya, geçen hafta duyurulan ABD'nin ordu envanterinden 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım paketi kapsamında verileceğini belirterek, bu paketin muhtelif türlerde 500'den fazla zırhlı araç ile hava savunma ve top mermisi gibi çeşitli teçhizatlar içerdiğini aktardı.

ALMANYA CEPHESİ

Bu kapsamda Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları teminatının da önemli olduğuna işaret eden yetkililer, bu süreçte Almanya ile yardımların zamanlaması ve içeriği hakkında sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

Yetkililer, müttefiklerle yüzlerce kompleks zırhlı aracın Ukrayna'ya verileceğine dikkati çekerek, Hollanda ile 90 adet T72 tankının teslimatı için görüştüklerini ve Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç dahil olmak üzere birçok ülkeden gelişmiş tankların Ukrayna ordusuna temin edileceğini vurguladı.

ABD’den Ukrayna’ya ABRAMS ABD'DEN UKRAYNA'YA "ABRAMS"

ALMANYA, ABD, FRANSA, İNGİLTERE VE İTALYA MUTABIK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede liderlerin, Ukrayna'daki güvenlik durumu ve Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesine verilen desteği ele aldıklarını ifade etti.

Hebestreit ayrıca, liderlerin Avrupa-Atlantik koordinasyonu içerisinde Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

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