19 Ocak 2023, Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Almanya'ya kritik ziyaret! Ukrayna konulu toplantıya katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Almanya’ya kritik ziyaret! Ukrayna konulu toplantıya katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak. Bakan Akar'ın katıldığı toplantıda, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı yer alacak.

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