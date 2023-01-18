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Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky kimdir? Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü, neden öldü?

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky kimdir? Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü, neden öldü?

Son dakika haberine göre; Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir anaokulun yanına askeri helikopter düştü. Yaşanan kazada 16 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin içerisinde Ukrayna İçişleri Bakanının da olduğu öğrenildi. Peki, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky kimdir, kaç yaşında öldü? İşte, haberin detayları...

"Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü, yaşıyor mu?" sorusu Kiev'de yaşanan kazanın ardından sorgulanmaya başladı. Kiev'de bir bakımevi ziyaretinde helikopterin apartmana düşmesiyle İçişleri Bakanı dahil 16 kişi hayatını kaybetti. Haberin duyurulması üzerine vatandaşlar, "Ukrayna İçişleri Bakanı Öldü mü, neden öldü?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Rusya ile devam eden savaşta kayıpların yaşandığı Ukrayna'da bir hava taşıtının yere çakıldığı öğrenildi. Reuters haber ajansı, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ofisinden gelen açıklamalara dayandırdığı haberinde Brovary kentinde düşen hava taşıtının anaokuluna isabet ettiğini bildirdi.

Kazada 16 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin içerisinde Ukrayna İçişleri Bakanının da olduğu açıklandı.

DENYS MONASTYRSKY KİMDİR?

12 Haziran 1980 tarihinde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Hmelnitski ilinde doğmuştur. 26 Temmuz 2021 tarihinden beri Ukrayna İçişleri Bakanı'dır. Aynı zamanda avukattır. Khmelnytskyi University Hukuk Fakültesi'nden mezundur.

Kariyerine 2007 yılında avukat olarak başlamıştır. 2019 yılında Zelenski'nin hukuk reformu gerçekleştirecek olan takımında yer almıştır.

Denys Monastyrsky 18 Ocak 2023 tarihinde helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti.

İÇİŞLERİ BAKANININ YARDIMCISI DA HAYATINI KAYBETTİ

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti. Helikopter kazasında İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve müsteşar dahil 16 kişi yaşamını yitirdi.

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