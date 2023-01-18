Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky kimdir? Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü, neden öldü?

İÇİŞLERİ BAKANININ YARDIMCISI DA HAYATINI KAYBETTİ

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti. Helikopter kazasında İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve müsteşar dahil 16 kişi yaşamını yitirdi.