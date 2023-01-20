Yunan muhabir mükerrer soru sordu ABD azarladı: Aynı konuyu ikinci kez soruyorsun

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDEN UYGULANDI? BUGÜNKÜ ANLAŞMALARI KAPSIYOR MU?

ABD Kongresi, 2017'de Rusya başta olmak üzere dünyadaki hasımlarına karşı geniş kapsamlı bir yaptırım yasası olarak CAATSA'yı kabul etmişti.

CAATSA'da Rusya ile büyük askeri alışverişlerde bulunan ülkelere de yaptırım uygulanması maddesi yer alıyor ve bu yasa eski Başkan Donald Trump döneminin son günlerinde S-400 alımı dolayısıyla Türkiye'ye uygulanmıştı ancak bu yaptırımlar ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını hedef alırken Milli Savunma Bakanlığına yönelik herhangi bir madde içermiyordu. Türkiye de ABD'den F-16 talebini Milli Savunma Bakanlığı üzerinden yaptığı için bu talep CAATSA kapsamına girmiyor.