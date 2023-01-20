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Yunan muhabir mükerrer soru sordu ABD azarladı: Aynı konuyu ikinci kez soruyorsun

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Yunan muhabir mükerrer soru sordu ABD azarladı: Aynı konuyu ikinci kez soruyorsun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Yunan muhabirin Türkiye'nin F-16 alım talebinin yaptırım kapsamına girip girmediğine ilişkin sorusuna ABD’nin Türkiye ile derin savunma bağlarının olduğunu hatırlatarak yanıt verdi. Patel, gazeteciye geçen hafta da aynı soruyu sorduğunu ve kendisine yanıt verildiğini belirterek, "Yine de genel olarak konuşacak olursak ABD, NATO müttefikleri ile ortaklıklarına büyük önem veriyor. Bizimle Türkiye arasında uzun dönemli ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye’nin NATO ile ortak çalışabilirliği bu yönetimin önemli önceliklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısında Yunan gazeteci, Türkiye'nin F-16 alım talebinin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamına girip girmediğini sordu.

AYNI SORUYU İKİNCİ KEZ SORDU

Patel, gazeteciye geçen hafta da aynı soruyu sorduğunu ve kendisine yanıt verildiğini belirterek, her askeri satışın ayrı ele alınıp değerlendirdiğini ve CAATSA yaptırımları konusunda spesifik bir değerlendirmesinin olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE İLE DERİN SAVUNMA BAĞLARIMIZ VAR"

Öte yandan sözcü, ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran ayında Türkiye'ye F-16 satmak ve mevcut F-16 filolarını modernize etmek gerektiğini söylediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yine de genel olarak konuşacak olursak ABD, NATO müttefikleri ile ortaklıklarına büyük önem veriyor. Bizimle Türkiye arasında uzun dönemli ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye'nin NATO ile ortak çalışabilirliği bu yönetimin önemli önceliklerinden biridir."

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDEN UYGULANDI? BUGÜNKÜ ANLAŞMALARI KAPSIYOR MU?

ABD Kongresi, 2017'de Rusya başta olmak üzere dünyadaki hasımlarına karşı geniş kapsamlı bir yaptırım yasası olarak CAATSA'yı kabul etmişti.

CAATSA'da Rusya ile büyük askeri alışverişlerde bulunan ülkelere de yaptırım uygulanması maddesi yer alıyor ve bu yasa eski Başkan Donald Trump döneminin son günlerinde S-400 alımı dolayısıyla Türkiye'ye uygulanmıştı ancak bu yaptırımlar ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını hedef alırken Milli Savunma Bakanlığına yönelik herhangi bir madde içermiyordu. Türkiye de ABD'den F-16 talebini Milli Savunma Bakanlığı üzerinden yaptığı için bu talep CAATSA kapsamına girmiyor.

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