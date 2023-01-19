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Yunan meclisinde "dinleme skandalı" gerginliği

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Yunan meclisinde dinleme skandalı gerginliği

Yunanistan Parlamentosunda Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu (ADAE) Başkanı Hristos Rammos'un ülkede bir süredir gündemde olan dinleme skandalıyla ilgili meclisi bilgilendirme talebinin reddedilmesi üzerine gergin anlar yaşandı.

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