KKTC’den Türkiye ile deniz ulaşımını canlandırmak için yeni hamle! Ro-Ro gemisi satın alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile olan deniz ulaşımını canlandırmak üzere daha önce faaliyetleri duran devlete ait Denizcilik İşletmeleri Şirketi'ni tekrar aktif hale getirerek Girne-Mersin arasında sefer yapacak bir Ro-Ro gemisi satın aldıklarını bildirdi.

Arıklı yaptığı açıklamada, ada ülkesi olan KKTC için deniz taşımacılığı ve ticaretinin önem taşıdığını, bu doğrultuda son zamanlarda Türkiye ile olan deniz ulaşımını canlandırmak, teşvik etmek ve çeşitlendirmek üzere harekete geçtiklerini anlattı.