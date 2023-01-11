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Rusya'dan flaş karar: Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Ukrayna'daki birliklerin başına getirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Rusya’dan flaş karar: Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Ukrayna’daki birliklerin başına getirildi

Rusya Ukrayna'da devam eden savaşta kan değişikliğine gittti. Alınan flaş bir kararla Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik komuta kademesinde değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

GERASIMOV'UN YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Gerasimov'un Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Müşterek Askeri Kuvvetlerin önceki komutanı ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in ise Gerasimov'un yardımcılığı görevini yürüteceği kaydedildi.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim'in de Gerasimov'un yardımcıları olarak atandıkları bildirildi.

Özel askeri operasyondan sorumlu komuta kademesindeki seviyenin, operasyon kapsamında yürütülen görevlerin genişletilmesi nedeniyle yükseltildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Değişiklikler, Rus ordusunun birimleri arasındaki etkileşiminin daha yakın bir şekilde organize edilmesi, her türlü desteğin kalitesinde ve birliklerin yönetiminin etkinliğindeki artışla da ilgilidir." ifadesine yer verildi.

(Fotoğrafta: Valeriy Gerasimov)

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