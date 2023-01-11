Rusya’dan flaş karar: Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Ukrayna’daki birliklerin başına getirildi

Özel askeri operasyondan sorumlu komuta kademesindeki seviyenin, operasyon kapsamında yürütülen görevlerin genişletilmesi nedeniyle yükseltildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Değişiklikler, Rus ordusunun birimleri arasındaki etkileşiminin daha yakın bir şekilde organize edilmesi, her türlü desteğin kalitesinde ve birliklerin yönetiminin etkinliğindeki artışla da ilgilidir." ifadesine yer verildi.

(Fotoğrafta: Valeriy Gerasimov)