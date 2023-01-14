Brezilya’nın eski Adalet Bakanı gözaltına alındı: ’Kongre baskınında ihmal’ suçlaması

"EVİNDE ÖNEMLİ BELGELERE ULAŞILDI"

Torres'in, 2 Ocak'ta Brasilia Federal Bölgesinin Güvenlik Bakanı olarak atandıktan 5 gün sonra ABD'ye tatile gittiği bildirilmişti.

Yargıç Alexandre de Moraes'in talimatıyla Torres'in evinde yapılan aramalarda önemli belgelere ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

TORRES'E YÖNELİK SUÇLAMALAR

Moraes, Torres'i 8 Ocak'ta eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme baskınında, başkentin Güvenlik Bakanı olarak görevini yerine getirmemekle itham etmişti.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, baskından sonra yayımladığı açıklamada, yapılanları "vandallık ve faşistlik" olarak nitelendirerek, Brezilya'da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin görevlerini yerine getirmediğini belirtmişti.

Anderson Torres, Bolsonaro döneminde 2019-2022'de Adalet Bakanı olarak görev yaptıktan sonra başkent Brasilia Federal Bölgesi Güvenlik Bakanı olmuştu.

Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Torres, 8 Ocak'taki Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı ve Yüksek Mahkeme baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle görevinden azledilmişti.