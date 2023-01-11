11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den Türkiye açıklaması: Kaçınılmaz

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den Türkiye açıklaması: Kaçınılmaz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’den Türkiye açıklaması: Kaçınılmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye ile ilişkileri zirveye çıkaran Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den önemli bir açıklama geldi. Dibeybe, ülkesinin Türkiye'yle ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki işbirliğinin sürmesinin kaçınılmaz olduğunun altını kalın harflerle çizdi.

Başbakan Dibeybe'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tevabil Menekşe'nin görev süresinin sona ermesi sebebiyle, Büyükelçi Kenan Yılmaz ve Ateşelik çalışanlarını kabul etti.

"KAÇINILMAZ"

"Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz" diyen Dibeybe, çalışma süresi boyunca olumlu işbirliğinden dolayı Menekşe'ye teşekkür etti.

Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağların yanı sıra iki güvenlik, askeri ve ekonomik alanlarda çok sayıda anlaşma bulunuyor.

2022’nin kazananı Başkan Erdoğan "2022'NİN KAZANANI BAŞKAN ERDOĞAN"
2022’nin kazananı Başkan Erdoğan

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA