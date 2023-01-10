Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Ateş cinayeti tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle MHP'yi kargaşaya sürüklemeye çalışanlara tepki gösterdi. MHP lideri yaptığı açıklamada, "Menfur siyaset üzerinden siyasi kurgu yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan derlenenler;

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adım Adım 2023 strateji ise hazırlıklar yapılmaktadır. Biz adımlarımızı attıkça önümüze engeller çıkartılmaktadır. Varsın olsun ne gam ne tasa yaşadığımız müddetçe gecesine de dalıp şafağıyla uyandığımız hiçbir gün şimdiye kadar olmamıştır." ifadeleriyle konuşmasına başladı.

Bahçeli, "53 yılını geride bıraktığımız siyasşi mücadelemizin her etabı zorlıuklar geçmiş, yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılmıştır." şeklinde konuştu.