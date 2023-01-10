Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu'na Sinan Ateş cinayeti tepkisi
Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Muhalefetin algı operasyonlarına tepki gösteren Bahçeli, "Seçime kadar her türlü provokasyonların düzenlenmesi muhtemeldir, beklenmelidir" dedi. Sinan Ateş cinayeti üzerinden siyasi kurgu yapılmaya çalışıldığını belirten Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Sessiz kalmadığını dile getiren Bahçeli, "Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye?" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle MHP'yi kargaşaya sürüklemeye çalışanlara tepki gösterdi. MHP lideri yaptığı açıklamada, "Menfur siyaset üzerinden siyasi kurgu yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.
İşte MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan derlenenler;
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adım Adım 2023 strateji ise hazırlıklar yapılmaktadır. Biz adımlarımızı attıkça önümüze engeller çıkartılmaktadır. Varsın olsun ne gam ne tasa yaşadığımız müddetçe gecesine de dalıp şafağıyla uyandığımız hiçbir gün şimdiye kadar olmamıştır." ifadeleriyle konuşmasına başladı.
Bahçeli, "53 yılını geride bıraktığımız siyasşi mücadelemizin her etabı zorlıuklar geçmiş, yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılmıştır." şeklinde konuştu.
MUHALEFETİN ALGI OPERASYONLARINI İŞARET ETTİ: "DEVAM EDECEKLER"
Fondaş medya ile muhalefetin algı operasyonları yaptığını işaret eden Bahçeli, "Seçimler için vakit daraldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnosol kağıdı gibi her rezaleti açığa ve ortaya çıkaracaktır. Bu süreç başlamıştır. Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır. PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. İğrenç oyunu görüyoruz. Alayına birden Türk'ün gücünü göstereceğiz" şeklinde konuştu.
"TÜRKLÜK VE TÜRK BAYRAĞINA DÜŞMANLAR: BAYRAKSIZ VATANSIZ CİBİLİYETSİZLER"
MHP lideri Bahçeli grup toplantısında açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;
"Alayına birden Türk'ün gücünü göstereceğiz. Zillet İttifakı'nın vizyonsuzluğu ortadadır. Yine aday belirleyememişlerdir. Cumhurbaşkanı adayını tespit edemeyen, yeni bir istişare süreci başlatma kararı alan Zillet partileri bir nevi iflas bayrağını çekmişlerdir. Makam hırsı bunların maskelerini düşürmüştür. Zillet İttifakı yerli ve milli değildir. MHP ne zaman iftira suikastına uğrasa, bir plan derhal devreye alınmaktadır."
"MHP'yi meşgul ettiklerini zannedip kuşku uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyenlerdir. Olan biten ne varsa takip ediyoruz. Bunlar bayraksızdır. Ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizme teslim etmeleri kaçınılmazdır. Bu alçak teşebbüse sabır gösteremeyiz. Türklüğü anayasadan çıkarmak cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacaktır?"
6'LI MASAYA "BUGÜNE KADAR NE KONUŞTUNUZ" ÇIKIŞI
6 lı masa toplantısını hedef alan MHP lideri Bahçeli, "Kriminal siyaset ittifakı yine aday belirleyememiştir. Yaklaşık 9.5 saat toplantı yapıp da cumhurbaşkanı adayını tespit edemeyen zillet partileri, bir bakıma iflas bayrağını çekmişlerdir. Ortak aday çıkarmak için altılı masadaki parti başkanları görüşmelere başlayacaklarmış. Peki bugüne kadar neleri konuştunuz? 12 Şubat 2022'den bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar, patırtı kütürtü çıkarmaktan başka bir şey yapmıyorlar." ifadelerine yer verdi.
SİNAN ATEŞ CİNAYETİ
Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Sis dağılsın diye bekledik söz sırası bizde.
Tüm FETÖ'cüler algı operasyonu yapmaya çalıştı. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmeye çalışıldı. Bir iç hesaplaşma olduğu algısı yaratılmak istendi. Dikkat, temkin, uyanıklık şarttır.
Kimse unutmasın, Kurt kışı atlatır, yediği ayazı unutmaz.
Biz bunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı, töhmet altında bırakıldı. Ülkü ocakları hain bir kuşatma altına alındı. Şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği doğdu. Suskunluğumuz asaletimizdendir, bir lafa bakarız laf mı diye bir de söyleyene bakarız adam mı diye...
Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene... Sayın Kılıçdaorğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SEVİYESİZ İTHAMLARINIZI SEYREDİP GEREKLİ NOTLARIMI ALDIM
Biz bunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı, töhmet altında bırakıldı. Ülkü ocakları hain bir kuşatma altına alındı. Şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği doğdu. Suskunluğumuz asaletimizdendir, bir lafa bakarız laf mı diye bir de söyleyene bakarız adam mı diye...
Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene... Sayın Kılıçdaorğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER
Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını ileri sürdü. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle Ülkücü Türk gençliğini karıştırma; bu gaflete kapılma. Sen teslim olmuşsun, sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna girmişsin. Kılıçdaroğlu şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka olduğunu görelim.
CHP demek; HDP ve PKK ile koyun koyuna yatan parti demektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur. MHP'yi de bilen bilir, CHP'yi de bilen bilir. Elinde ülkücü kanı olanlardan ne duyacağımız ne öğreneceğimiz vardır. Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kimlerin kulağına ne fısıladığını açıklamak durundadır.
"OYUNA GELMEYECEĞİZ"
MHP'yi uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle eşitlemeye niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak Türkiye'yi kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. MHP'ye çamur atıp, 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp, MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Oyuna gelmeyeceğiz."
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