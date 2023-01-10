10 Ocak 2023, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Sinan Ateş cinayeti çıkışı: Siyasi kurgu yapılıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Muhalefetin algı operasyonlarına tepki gösteren Bahçeli, "Seçime kadar her türlü provokasyonların düzenlenmesi muhtemeldir, beklenmelidir" dedi. Sinan Ateş cinayeti üzerinden siyasi kurgu yapılmaya çalışıldığını belirten Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Sessiz kalmadığını dile getiren Bahçeli, "Cinayetin gölgesi MHP’ye düşürülmek istendi. Ülkü ocakları hain bir kuşatma altına alındı." dedi.